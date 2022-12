Rutte: toespraak van maandag zal ook weer leiden tot discussie

De kabinetsreactie op een belangrijk advies over het slavernijverleden maandag “zal ook weer leiden tot discussie”, verwacht premier Mark Rutte. “En dat is ook niet per se erg.” Volgens de premier hebben alle discussies van de voorbije weken een “rijke schat aan reacties” opgeleverd en zal het “maatschappelijk debat” ook komend jaar en daarna worden voortgezet.

Rutte houdt maandag een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag. Wat de premier gaat zeggen, wil hij nu niet vertellen, maar bronnen melden dat hij namens de regering excuses zal aanbieden voor het slavernijverleden. Zeven andere bewindspersonen reizen af naar Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk. Ze gaan daar samen met genodigden en andere belangstellenden de toespraak bekijken. Daarna geven zij een toelichting op de toespraak, toegespitst op de situatie in dat land of die gemeente.

“Het is een onderwerp dat je niet met één toespraak kan adresseren. Dat gesprek is al lang aan de gang en dat gaat ook door”, zegt Rutte. Hij erkent wel dat “de intensiteit van de gesprekken” die de voorbije weken zijn gevoerd met mensen en organisaties die zich bezighouden met de slavernij is toegenomen. Dat komt volgens hem vooral doordat is uitgelekt dat excuses worden aangeboden.

Deze vrijdag werd in de ministerraad een definitief besluit genomen over de kabinetsreactie op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Bij het besluit zijn de uitkomsten van het gesprek dat vicepremier Sigrid Kaag op dezelfde dag voerde met de Surinaamse regering niet meegenomen. Zij heeft nog geen contact gehad met premier Mark Rutte of de coördinerend minister op dit dossier, Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.