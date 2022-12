Rutte wil na ‘niet heel stevig sanctiepakketje’ zoeken naar meer

De Europese Unie moet, ook na het moeizaam bijeenschrapen van een negende sanctiepakket, verder zoeken naar nieuwe strafmaatregelen voor Rusland. Daar is premier Mark Rutte “heel erg voor”, zegt hij na afloop van de EU-top in Brussel.

Het is “een sanctiepakketje” geworden, de negende reeks strafmaatregelen voor het aanhoudende Russische oorlogsgeweld in Oekra├»ne, constateert Rutte. “Het is niet heel stevig.” Maar hij wil er niet geringschattend over doen, want “het is het negende pakket, dus de grote dingen zijn natuurlijk gebeurd”. De EU “begint op een gegeven moment ook een beetje door de punten heen te raken”.

Niettemin “moet je blijven zoeken naar wat je nog meer kunt doen”, benadrukt Rutte. “Naar misschien wel – je weet het niet – een tiende pakket, een elfde pakket.”

De maatregelen die de EU donderdag zijn overeengekomen zijn op het ogenblik wel het hoogst haalbare, meent de premier. Er wordt volgens hem niets achter de hand gehouden voor het geval Rusland de strijd bijvoorbeeld nog verhevigt.