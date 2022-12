Schouten: pensioenfondsen vinden deadline nieuw stelsel haalbaar

Dat pensioenfondsen voor 1 januari 2027 moeten overgaan op het nieuwe stelsel, is voor hen “nog steeds haalbaar”, zegt pensioenminister Carola Schouten. De geplande invoering van de pensioenwet die het nieuwe systeem mogelijk maakt, is een half jaar uitgesteld en er zouden zorgen zijn over het tijdspad.

Onderzoek van accountantskantoor BDO deze week wees bijvoorbeeld uit dat een aantal fondsen de deadline niet zou halen. Schouten maakt zich daar minder zorgen over. “Wat ik hoor uit de pensioensector is dat ze er klaar voor zijn”, benadrukte de bewindsvrouw. “De duur van de transitieperiode met de mijlpalen, die is ook met hen afgestemd.”

De minister benadrukte in de nacht van donderdag op vrijdag nog maar eens tegenover de Kamer dat zij de vinger aan de pols zal houden in de aanloop naar de invoeringsdeadline als de wet wordt aangenomen. Als er toch problemen blijken te zijn voor fondsen, “dan moet je kijken of verlenging niet toch nodig is”. Maar dat wil Schouten proberen te voorkomen. Een overzichtelijke deadline zorgt immers voor duidelijkheid voor de betrokken partijen, stelde zij.

De Tweede Kamer stemt voor de kerstvakantie waarschijnlijk voor de wet, waarna de Eerste Kamer zich er nog over zal buigen. De bedoeling is dat de wet zelf op 1 juli 2023 in gaat, en drieƫnhalf jaar later fondsen dus moeten zijn overgegaan op het nieuwe stelsel.