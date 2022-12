Seebregts: Youssef T. deed alles om te ontsnappen aan greep Taghi

Youssef T. was in een “verschrikkelijke spagaat” terechtgekomen sinds hij zijn neef Ridouan Taghi bijstond als advocaat. Ontsnappen aan de druk van Taghi was vanwege diens gewelddadige reputatie, zoals geschetst door de media, bijna onmogelijk, volgens zijn advocaat André Seebregts. “Deze reputatie hangt als een zweem, als een wolk boven deze hele strafzaak.”

Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag zeven jaar cel tegen Youssef T. voor deelname aan een criminele organisatie. Ridouan Taghi zou van zijn neef geëist hebben dat hij 24 uur per dag voor hem klaar zou staan. Volgens het OM heeft T. tal van berichten van Taghi naar buiten gesmokkeld en boodschappen bezorgd van veronderstelde handlangers buiten de gevangenismuren. Op die manier zou Taghi vanuit de cel zijn vermeende criminele organisatie kunnen blijven aansturen.

Seebregts bepleitte dat T. er juist alles aan gedaan had om aan de greep van Taghi te ontsnappen. Zo zou hij hebben gesolliciteerd op een andere baan, om de advocatuur te kunnen verlaten zodat hij het werk voor Taghi kon neerleggen. In de tussentijd zou T. vooral hebben geprobeerd te “vertragen en te traineren”. Onder meer door te adviseren de vermeende uitbraakplannen van zijn neef een jaar uit te stellen.

Ook zou Youssef T. niet hebben meegewerkt aan het doorgeven van de namen van vier medewerkers van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, om hun adressen te achterhalen. “Hij deed dat niet zonder gevaar voor zichzelf”, volgens zijn advocaat. “Waar gevaar was heeft hij geprobeerd dat af te wenden.”