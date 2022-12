Veiligheidsberaad kiest nieuwe voorzitter

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad kiezen vrijdagmorgen tijdens een vergadering in Utrecht een nieuwe voorzitter. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, is twee termijnen van drie jaar voorzitter geweest en kan in principe niet herkozen worden. Hoeveel burgemeesters zich kandidaat hebben gesteld om de nieuwe voorzitter te worden, wil het beraad niet vooraf bekendmaken. De nieuwe voorzitter treedt op 1 april 2023 in functie.

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Die zijn verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid op straat. Brandweer, geneeskundige hulp en rampenbestrijding vallen onder een veiligheidsregio. De burgemeester van de grootste gemeente in zo’n gebied is voorzitter van de veiligheidsregio. Alle 25 voorzitters samen vormen het Veiligheidsberaad, dat onder meer contact onderhoudt met ministers.

Het Veiligheidsberaad leidde tot begin 2020 een onopvallend bestaan. Maar toen de coronacrisis uitbrak was het beraad ineens volop in beeld, omdat de veiligheidsregio’s een centrale rol gingen spelen in de crisisbestrijding. Beraadsvoorzitter Bruls werd adviseur van het kabinet en nam deel aan crisisvergaderingen. Het beraad kwam vanaf dat moment wekelijks bijeen, terwijl er voorheen slechts enkele praktische vergaderingen per jaar waren.

Sinds de zomer van dit jaar is er sprake van een asielcrisis, een groot tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Ook daarin spelen de veiligheidsregio’s weer een grote rol, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het regelen van (crisis)noodopvangplekken. Dat is eigenlijk helemaal geen taak van gemeenten en daarom hebben de beraadsburgemeesters aangegeven dat het in de loop van 2023 afgelopen moet zijn. Dan moeten het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA het zelf regelen. Hoe dat precies moet gaan is nog een terugkerend onderwerp van gesprek tussen staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en het beraad.