Verdachte fataal ongeval in Amsterdam-West vast voor doodslag

De man die sinds zondag vast zit op verdenking van het veroorzaken van een fataal ongeluk in Amsterdam-West, wordt verdacht van doodslag. Hij blijft twee weken langer in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris beslist, laat de rechtbank Amsterdam weten.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 25-jarige Amsterdammer onder meer van doodslag en het verlaten van de plek van het ongeval. Door de aanrijding zaterdagavond in de Tweede Hugo de Grootstraat kwam een 20-jarige bestuurder van een scooter om het leven. Een fietser raakte gewond. De bestuurder van de auto reed na de aanrijding door en meldde zich een dag later bij de politie.

Volgens een woordvoerder van het OM heeft de bestuurder zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag op een plek waar verkeer de weg kruist. Ook zou hij “onverhoedse manoeuvres” hebben gemaakt en te hard hebben gereden. “Vrienden die bij hem in de auto zaten, hebben hem gewaarschuwd, maar dat heeft hij in de wind geslagen.”

Getuigen verklaarden eerder dat de bestuurder van de auto vanaf de Jan van Galenstraat de Tweede Hugo de Grootstraat inreed en vermoedelijk de macht over het stuur verloor, waarop hij aan de overzijde van de weg de scooterrijder en fietser raakte. Omstanders en uitgerukte hulpverleners hebben de bestuurder van de scooter nog gereanimeerd, maar het slachtoffer overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De fietser liep een hersenschudding op.

Het voertuig, dat was gefotografeerd door een omstander, is later in de binnenstad teruggevonden.