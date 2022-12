Vrijspraak voorman Nederland in verzet na protestoproep

De voorman van protestbeweging Nederland in verzet is vrijdag door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van het opruien van anderen tot het plegen van strafbare feiten. Michel Reijinga riep in coronatijd zijn duizenden volgers op sociale media op om op de snelwegen rond Utrecht 50 kilometer per uur te gaan rijden en zo een verkeersinfarct te veroorzaken.

In tegenstelling tot het Openbaar Ministerie vond de rechter dat er geen sprake was van het aanzetten tot strafbare feiten. Het langzaam rijden op de snelweg is weliswaar een overtreding van de Wegenverkeerswet, maar omdat het niet de opzet was de weg te blokkeren, gaat het volgens de rechter niet om het aanzetten tot het plegen van een misdrijf. Het OM had een taakstraf van 120 uur geƫist.

Op 1 oktober 2021 werd Reijinga op de snelweg klemgereden door de politie. Via zijn Telegram-kanaal had hij zijn volgers opgeroepen tijdens de avondspits massaal naar de snelwegen rond Utrecht te komen om daar 50 kilometer per uur te gaan rijden waardoor een verkeersinfarct zou ontstaan. De sluiting van het Utrechtse restaurant Waku Waku, dat bezoekers niet op hun QR-code wilde controleren, was de directe aanleiding voor de protestactie.

De politie vreesde voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het ziekenhuis en hield Reijinga daarom aan. Hij stond vrijdag terecht voor opruiing en overtreding van de Wegenverkeerswet. Reijinga (55) was zelf niet bij de zitting aanwezig, maar vertelde eerder al dat de oproep op een eerder rondgestuurde flyer niet van hemzelf kwam en dat hij die slechts verspreidde. Zijn advocaat meent bovendien dat hij louter zijn recht op demonstreren uitoefende.

Reijinga en zijn beweging werden vooral bekend van coronademonstraties in Amsterdam, waarbij hij de regels omzeilde door mensen op te roepen individueel koffie te gaan drinken op bijvoorbeeld het Museumplein. De ‘bijeenkomsten’ daar liepen vaak uit op confrontaties met de Mobiele Eenheid.