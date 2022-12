Weer geen Arriva-treinen in Groningen en Friesland door staking

Vervoerder Arriva laat vrijdag in Groningen en Friesland helemaal geen treinen rijden. Op het regionale spoor in Groningen is een staking en dat heeft ook te veel invloed op de treinen in Friesland.

Arriva raadt reizigers aan om van ander vervoer gebruik te maken. Zo rijden de bussen in Friesland wel, net als een snelbus vanuit Groningen naar Leer. Ook van enkele andere buslijnen in Groningen kan worden gebruikgemaakt. Zaterdag wordt de normale dienstregeling weer hervat.

Donderdag reden ook al geen Arriva-treinen in de twee provincies vanwege een staking in Friesland. Toen liet een woordvoerder weten dat treinpersoneel uit Friesland ook op Groningse treinen werkt. Zo kan het zijn dat een trein vanuit Leeuwarden vertrekt naar de stad Groningen, waarna de trein doorrijdt naar elders in de provincie Groningen. Door de stakingen staan dus ook de trajecten in de andere provincie op het spel. Maandag volgt een staking op het regionale spoor in Zuid-Oost Drenthe.

Het conflict draait om één van de twee cao’s in het streekvervoer, die voor zo’n 1300 werknemers van bedrijven als Qbuzz, Arriva en Keolis geldt. Deze cao staat los van de cao Openbaar Vervoer waarover vorige week nieuwe gesprekken zijn begonnen. De stakers eisen onder meer 10 procent loonsverhoging en regelingen om de werkdruk te verminderen. Volgens FNV kwamen werkgevers hun afspraken meermaals niet na.