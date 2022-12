In het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg woedt zaterdagochtend een brand. De veiligheidsregio meldt dat de brandweer bezig is met blussen en het ontruimen van het pand. Voor bewoners van het azc wordt opvang geregeld.

Het Rode Kruis gaat hulp bieden aan de bewoners, aldus de veiligheidsregio. De rook van de brand zorgt niet voor veel overlast in de omgeving, zo meldt de organisatie.