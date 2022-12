Grote kans op gladheid bij overgang naar zachter weer

Aan het einde van het weekend komt geleidelijk een einde aan het koude winterweer en bereikt een neerslagzone Nederland. Weeronline waarschuwt dat er daardoor zondagavond en tijdens de nacht van zondag op maandag grote kans op gladheid is. Vooral in het noordoosten kan het ijzelen. Het verkeer in die regio kan daar maandagochtend nog veel last van hebben.

Zondagmiddag neemt de bewolking toe en trekt de zuidoostenwind aan. Hierdoor ligt de gevoelstemperatuur ruim onder het vriespunt. Tegelijkertijd nadert zachtere lucht uit het zuidwesten de landsgrenzen. De temperaturen lopen op. In Zeeland worden tijdens de middag waarden van 1 graden Celsius verwacht. In Groningen en Drenthe blijft het kwik steken op circa -2 graden, aldus Weeronline.

In de namiddag en aan het begin van de avond bereikt een neerslaggebied het zuidwesten, waardoor er grote kans op gladheid is. Als de temperaturen van het wegdek nog onder het vriespunt liggen terwijl neerslag de grond bereikt als regen, bevriest deze na enige tijd en wordt er een ijslaagje gevormd.

Vooral in het noorden en noordoosten is er kans op ijzel, tijdens het tweede deel van de avond en tijdens de nacht naar maandag. Ook maandagochtend is er mogelijk nog hinder door de gladheid.