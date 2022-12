KNMI: zondagavond code geel om kans op gladheid door ijzel

Het KNMI waarschuwt dat er zondagavond kans is op gladheid door ijzel. In het hele land is dan code geel van kracht.

Zondagavond trekt een neerslaggebied van zuidwest naar noordoost over het land. Neerslag op een bevroren ondergrond kan leiden tot gladheid. Deze houdt naar verwachting enkele uren aan en verdwijnt dan geleidelijk, aldus het weerinstituut.

In Zeeland, in het zuidwesten van het land, geldt de waarschuwing zondag vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur. In Groningen, in het noordoosten, wordt code geel pas voorzien vanaf 22.00 uur tot 02.00 uur maandagochtend.

De afgelopen dagen is vaker code geel afgegeven wegens het winterse weer. Afgelopen donderdag gold zelfs code oranje vanwege verraderlijke gladheid. De verwachting is dat vanaf maandagochtend warmere lucht Nederland binnenkomt en de vorstperiode eindigt.