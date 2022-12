Thalys naar Brussel en Parijs rijdt niet vanwege ijzel

De Thalys van Amsterdam naar Parijs rijdt zaterdag tot in elk geval 15.00 uur niet, meldt de NS. Dat komt door ijzel.

Die levert vooral in Belgiƫ problemen op, aldus een woordvoerster, en dat heeft ook gevolgen voor het Nederlandse deel van de reis. Mensen kunnen vanuit Nederland nog wel met de intercity naar Brussel. Die trein wordt voortgetrokken door een locomotief en is daarom minder gevoelig voor de ijzel. Vanaf Brussel kunnen mensen kijken of verder reizen naar Frankrijk mogelijk is, aldus de woordvoerster.

De Belgische spoorbeheerder Infrabel meldt intussen volgens persbureau Belga dat het internationale treinverkeer (Thalys, TGV en Eurostar) tussen Brussel en Frankrijk is onderbroken door de vrieskou. Volgens Infrabel wordt de storing veroorzaakt door een Thalys en een TGV die stilstaan ter hoogte van Ruisbroek vanwege ijs op de bovenleiding.

Infrabel is drukdoende het euvel te herstellen. De passagiers van de stilstaande treinen worden geƫvacueerd.