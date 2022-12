Tientallen hotelgasten tijdelijk geëvacueerd om brand in Nuland

Door een brand in een hotel aan de Rijksweg in Nuland (Noord-Brabant), bij ‘s-Hertogenbosch, zijn vrijdagavond zo’n twintig tot dertig mensen geëvacueerd. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord ging het om het hele hotel dat ontruimd moest worden. Eén medewerker van de technische dienst is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis.

De brand ontstond in een serverruimte in de kelder van het hotel. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.

De hotelgasten werden tijdelijk opgevangen in een naastgelegen gebouw. Rond middernacht werd het sein brand meester gegeven en mochten ze terug naar hun kamers.