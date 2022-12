Vooralsnog rustig in Den Haag en Rotterdam na wedstrijd Marokko

In grote steden in Nederland is het vooralsnog rustig na de wedstrijd Marokko-Kroatië. Kroatië won met 2-1 van Marokko, dat daarmee op de vierde plaats eindigde van het WK voetbal in Qatar.

In de Haagse Schilderswijk is het rustig en is er bijna niemand op de been. Er is weinig politie. Her en der staan bij straten zoals de Vaillantlaan en de Stortenbekerstraat wat busjes van de politie en de Mobiele Eenheid (ME), ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Op die plekken was het na eerdere WK-duels van Marokko onrustig doordat relschoppers na de wedstrijden de straat op gingen. Nu zijn er buurtvaders aanwezig, maar niet in groten getale.

Op en rondom het Kruisplein in Rotterdam is de politie zichtbaar aanwezig na de verloren wedstrijd van Marokko, zegt een ANP-verslaggever ter plaatse. Een tiental politiebusjes staat opgesteld rond het plein of rijdt in de omliggende straten. Er zijn vooralsnog geen supporters. Ook wordt er geen vuurwerk afgestoken en rijden er geen auto’s toeterend rond.

De politie bevestigt het rustige beeld op straat in de steden, laten woordvoerders van de politie Den Haag en Rotterdam desgevraagd weten. De politie in Amsterdam spreekt eveneens van “een rustig beeld”. Daar zijn geen bijzonderheden te melden, aldus de zegsman.