Aan de Rietsingel in Purmerend (Noord-Holland) is zaterdag mogelijk een persoon of zijn mogelijk meerdere personen te water geraakt, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

“Hulpdiensten zijn met meerdere duikteams aan het zoeken naar een persoon of personen te water”, aldus de veiligheidsregio. Meer informatie over het mogelijke incident is niet naar buiten gebracht.