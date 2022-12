Gemeenten en hulpdiensten waarschuwen voor gevaarlijk ijs

Hulpdiensten hebben het zondag druk met schaatsers die zijn gevallen of die door het ijs zijn gezakt. Daarom roepen gemeenten en veiligheidsregio’s mensen op om heel voorzichtig te zijn.

De buurgemeenten Alblasserdam, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam in Zuid-Holland komen zondag met een gezamenlijke oproep om niet op natuurijs te gaan schaatsen. “Het natuurijs in de regio Alblasserwaard is te dun en te onveilig om op te schaatsen. Het is gevaarlijk. Schaats vandaag veilig op je lokale ijsbaan!” melden ze.

De gemeente De Ronde Venen in de provincie Utrecht waarschuwt voor onbetrouwbaar ijs op de Botshol, een plassengebied niet ver van de Vinkeveense Plassen. Daar is zondagochtend een schaatser door het ijs gezakt. “Gelukkig hield hij er alleen een nat pak aan over. Het ijs op de Botshol is onbetrouwbaar, ga er daarom niet schaatsen. Breng jezelf en hulpverleners niet in gevaar!” roept de gemeente op. De gemeente Steenwijkerland in Overijssel waarschuwt voor wakken in het ijs, die voor gevaarlijke situaties zorgen.

De veiligheidsregio Hollands Midden, waar onder meer Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn onder vallen, zegt dat zondag een prachtige schaatsdag is. “Wees wel voorzichtig op de grote plassen. De hulpdiensten hebben het druk! Bel alleen 112 in noodgevallen en ga niet alleen het ijs op!”