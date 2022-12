Kleine manifestatie op de Dam tegen snelle excuses slavernij

Op de Dam in Amsterdam is zondag gedemonstreerd tegen de excuses voor het slavernijverleden op maandag door de Nederlandse regering. Op de manifestatie, georganiseerd door Sons of Slaves Brotherhood, kwamen enkele tientallen demonstranten af.

In enkele toespraken werd opgeroepen excuses door de Nederlandse regering niet te aanvaarden als deze op maandag worden aangeboden. Met hun standpunt voegden de demonstranten zich bij kritische organisaties, die vinden dat Nederland de excuses erdoor probeert te drukken zonder belanghebbenden daar genoeg bij te betrekken. Ze vinden dat daar meer tijd voor genomen moet worden.

Of er maandag ook daadwerkelijk excuses worden uitgesproken, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de premier dan een ‘betekenisvolle boodschap’ zal uitspreken. Tegen de excuses op maandag is ook in Paramaribo, Suriname, zondag een demonstratie gepland. Ook is er een oproep tot manifestaties gedaan hierover op CuraƧao en Sint Maarten op maandag.