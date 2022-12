In een woning aan de Topaas in Den Bosch is een man met een schotwond aangetroffen, laat de politie in de nacht van zaterdag op zondag weten. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is nog veel onduidelijk. Zo is het nog niet duidelijk hoe de man de schotwond heeft opgelopen.

De forensische opsporing van de politie doet onderzoek in de buurt en in de woning.