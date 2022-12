Rijkswaterstaat strooit zout in aanloop naar code oranje

Rijkswaterstaat strooit zout op de wegen in de aanloop naar de afgekondigde code oranje, die later op zondag in werking treedt. In het hele land is dan kans op gladheid door ijzel, die kan ontstaan door een neerslaggebied.

Zondag rond 13.00 uur heeft Rijkswaterstaat al bijna 600.000 kilo zout gestrooid en daarbij bijna 7900 kilometer gereden. Daarmee staat de teller dit winterseizoen op bijna 19 miljoen kilo zout en bijna 300.000 gereden kilometers.

Door de ijzel kunnen wegen, bruggen, fiets- en voetpaden glad worden en is de kans op ongelukken groot. Kleinere wegen kunnen onbegaanbaar worden en mogelijk worden afgesloten. De kans bestaat dat er vertragingen ontstaan op de weg en dat openbaar vervoer of vliegverkeer uitvalt. Mensen wordt geadviseerd om weerberichten te volgen, langzamer te rijden en afstand te houden en eten, drinken en warme kleding mee te nemen als je de weg op gaat.

Als gevolg van de vorst heeft het KNMI de afgelopen dagen meerdere keren gewaarschuwd voor gladheid. Afgelopen donderdag was ook al code oranje van kracht in het grootste deel van het land, toen ook wegens regenbuien gecombineerd met een bevroren ondergrond.