SCP-directeur: het ontbreekt kabinet en Kamer aan empathie

Het kabinet en de Tweede Kamer moeten empathischer worden in een poging het politieke vertrouwen van burgers te herstellen, zegt directeur Karen van Oudenhoven van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vier op de tien Nederlanders zeggen dat de ministers en leden van de Tweede Kamer niet geïnteresseerd zijn in wat zij denken, blijkt uit nog te verschijnen SCP-onderzoek, zei Van Oudenhoven in het programma Buitenhof.

Dat zo veel mensen zeggen dat de overheid te weinig naar burgers luistert, noemt Van Oudenhoven “ernstig”. Haar boodschap aan de landelijke politiek is om veel beter te luisteren en zich bewust te zijn van verschillen tussen mensen. Ook moeten politici en beleidsmakers minder wantrouwen in mensen hebben en de zelfredzaamheid van mensen niet overschatten.

Politici en beleidsmedewerkers moeten “veel empathischer worden”, is de boodschap die Van Oudenhoven ‘Den Haag’ wil meegeven. Ook “daar waar de burger de overheid ontmoet aan het loket” moet meer oog zijn voor wat er leeft en speelt bij die burger. De politiek moet “veel meer gevoel hebben voor wat er bij burgers leeft”. Dat komt ook uit het onderzoek naar voren, benadrukt Van Oudenhoven. “Mensen zeggen gewoon: de overheid en de politiek luisteren niet naar ons.”

De onderzoeksbevindingen waar de SCP-directeur aan refereert, worden gepubliceerd in het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het SCP dat eind december verschijnt.