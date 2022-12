Veel meldingen van aanrijdingen in Zeeland, Brabant en Rijnmond

Bij de politie in Zeeland en Brabant stromen zondagavond de meldingen binnen van aanrijdingen door de gladheid. “Onze meldkamer loopt over met tientallen meldingen”, meldt de politie. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt op Twitter: “De meldkamer heeft haar handen vol aan ongevalmeldingen die worden veroorzaakt door ijzel. Bel alleen bij noodgevallen met 112.”

De eerste meldingen kwamen uit Zeeland waar onder meer ongevallen gebeurden nabij N61/N62 ‘s-Heerenhoek, IJzendijke, Hulst en Middelburg. Daarna volgden telefoontjes over botsingen in Midden- en West-Brabant bijvoorbeeld op de A58 bij Breda en Roosendaal. De politie geeft aan dat het ook op de A4 en A59 glad is. Rijnmond Veilig laat weten vele tientallen meldingen te krijgen van aanrijdingen en valpartijen. “Neem geen onnodige risico’s, maar blijf thuis als je niet weg moet”, luidt het advies.

Ook de politie Utrecht meldt op Twitter druk te zijn met “tientallen meldingen over aanrijdingen met materiĆ«le schade en/of letsel”, onder meer op de A27, de A28, A2 en A12. “Mensen ga niet de weg op!” luidt het advies van de politie Utrecht. “Mensen, het is echt glad!” twittert de politie Rotterdam. De meldkamer aldaar heeft al meer dan 80 ongevallen gemeld gekregen, vooral op snelwegen. “Loop geen risico op ongeval of lang wachten op hulp in de kou! Ga niet de weg op!” waarschuwt de eenheid.

Rijkswaterstaat heeft weggebruikers eerder op de avond opgeroepen niet de weg op te gaan zolang code oranje geldt. Weerinstituut KNMI kondigde code oranje af voor het hele land vanwege ijzel, die ontstaat door neerslag die terechtkomt op bevroren wegen. “Er is sprake van zeer verraderlijke gladheid en dus gevaarlijke rij-omstandigheden. Het aantal ongelukken op de weg neemt toe, meerdere snelwegen zijn afgesloten”, aldus een woordvoerster.

In Zeeland, Zuid-Holland en Brabant, waar de buien aan het begin van zondagavond overtrekken, zijn meerdere wegen dicht door ongelukken, meldde Rijkswaterstaat.