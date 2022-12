Vervoerders: trein, tram en bus kunnen voorlopig blijven rijden

Het is voorlopig niet nodig om de dienstregeling voor treinen, trams en bussen aan te passen vanwege de gladheid. Dat laten grote vervoerders weten. Vanaf het einde van de middag tot in de nacht geldt code oranje, eerst in het zuidwesten en daarna ook in de andere provincies.

Vervoerder RET, die de ritten met trams, bussen en metro’s in Rotterdam en omstreken uitvoert, zegt dat er met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen prima te rijden valt. Op perrons van haltes wordt extra gestrooid en ook veel wegen worden sowieso al gestrooid. Trams en metro’s rijden de afgelopen dagen ’s nachts door, zonder passagiers, om te voorkomen dat de bovenleidingen aanvriezen.

Arriva zegt te kijken naar de situatie ter plekke. “Als de weersomstandigheden zorgen voor gevaarlijke situaties zetten we bussen en treinen stil, maar daar lopen we niet op vooruit”, zegt een woordvoerster. Het bedrijf verzorgt het busvervoer in onder meer Friesland, Lelystad, de Achterhoek, het rivierengebied, Limburg en in delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Daarnaast regelt Arriva regionale treindiensten in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg.

Ook in Amsterdam houden ze de weersomstandigheden in de gaten, zegt een woordvoerder van vervoersbedrijf GVB. “Als het echt gevaarlijk wordt, gaan we misschien de dienstregeling afschalen. Maar dat is nu nog niet te zeggen.”