Geen Arriva-treinen op Vechtdallijnen door staking

Vervoerder Arriva laat maandag op de zogeheten Vechtdallijnen, oftewel de trajecten Zwolle-Emmen en Almelo-Hardenberg, helemaal geen treinen rijden. Medewerkers van spoorbedrijf Arriva in Zuidoost-Drenthe staken namelijk vanwege een stukgelopen cao-overleg. Die actie heeft zoals verwacht dus ook gevolgen voor vervoer buiten de provinciegrens.

Arriva raadt reizigers aan ander vervoer te gebruiken. Op dinsdag rijden de treinen volgens het vervoersbedrijf weer volgens de dienstregeling. Donderdag werd er al gestaakt in Friesland, vrijdag in Groningen. In beide gevallen werden ook treinen uit omringende provincies uit de dienstregeling gehaald.

De stakers eisen onder meer 10 procent loonsverhoging en regelingen om de werkdruk te verminderen. Volgens vakbond FNV kwamen werkgevers hun afspraken meermaals niet na. Het conflict draait om een van de twee cao’s in het streekvervoer, die voor zo’n 1300 werknemers van bedrijven als Qbuzz, Arriva en Keolis geldt. Deze cao staat los van de cao Openbaar Vervoer waarover vorige week nieuwe gesprekken zijn begonnen.