Grote brand in bedrijfspand Capelle aan den IJssel

In een bedrijfspand aan de Burgemeester Schalijlaan in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland) woedt maandagochtend een grote brand. Een NL-Alert is verstuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkomt. Hierin worden omwonenden gewaarschuwd uit de rook te blijven en de ramen en deuren te sluiten. Het gebouw is ontruimd, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Werknemers worden in de buurt opgevangen.

De Burgemeester Schalijlaan en de Hoofdweg ter hoogte van de Schollevaartse Dreef zijn vanwege de brand en de rook die vrijkomt afgesloten voor verkeer. De brandweer is druk bezig de brand te blussen.