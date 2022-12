Kamer reageert overwegend positief op slavernijtoespraak Rutte

Verscheidende partijen uit de Tweede Kamer noemen de excuses van premier Mark Rutte namens de regering terecht. “Een historisch moment”, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. “En tegelijk is dit pas het begin.” VVD’er Pim van Strien spreekt van “een respectvol betoog van de minister-president over de pijn die destijds tot slaaf gemaakten is aangedaan door de toenmalige machthebbers”.

Vanuit het Nationaal Archief in Den Haag bood Rutte excuses aan voor de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. Volgens Van Strien is dat “een startpunt”. Zijn partij wil “deze woorden nader wegen” en debatteren over de plannen en de uitwerking van het herdenkingsjaar. De grootste partij verzette zich al eerder tegen herstelbetalingen.

Niet iedereen is positief over het gebaar van de regering. “Ik bied mijn excuses aan voor de excuses van premier Rutte”, zegt PVV-leider Geert Wilders op Twitter. De SP noemt de excuses wel terecht. “De SP hoopt dat het herdenkingsjaar een startpunt is voor het samen kennen en herdenken van deze gruwelijke geschiedenis.”

Fractievoorzitter Pieter Heerma van coalitiepartij CDA zegt dat “een jaarlijkse herdenking” bewustzijn over de zwarte bladzijden in het verleden levend kan houden. “Met de excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden begint een nieuw hoofdstuk in de dialoog met de nazaten die deze last van het verleden zo lang alleen hebben moeten dragen”, reageert hij.