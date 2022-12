NS: personeelstekort in september meest merkbaar in treinen

Bij de NS waren de gevolgen van het personeelstekort in de maand september het meest merkbaar. In die maand, waarin ook grote aanpassingen werden gedaan aan de dienstregeling, was het gemiddeld in 180 spitstreinen per week te druk. Dat is nog los van drukke treinen door onverwachte omstandigheden op de dag zelf, zoals een aanrijding of een verstoring. Dat blijkt uit de zogenoemde eindejaarsprognose van de NS over het jaar 2022.

In oktober en november werd de situatie verbeterd doordat de NS treinen ging verlengen. In die maanden waren er gemiddeld 90 te drukke spitstreinen per week, zo laat het vervoersbedrijf weten.

De kans op een zitplaats in de spits komt over heel 2022 naar verwachting uit op 96,5 procent. De NS verwacht verder dat over het hele jaar 91,5 procent van de reizigers op tijd komt, tegen 94,4 procent in 2021. Met de dienstregeling voor 2023, die op 11 december van start ging, denkt de NS klanten beter te kunnen bedienen.

“In september ging Nederland weer naar school en aan het werk. Juist in die maand waarin veel mensen op de NS rekenden, hebben we een valse start gemaakt door ondermaats te presteren”, aldus Wouter Koolmees, president-directeur van de NS. Volgens hem gaan achter de cijfers verhalen schuil van reizigers die last hadden van uitval en volle treinen en van collega’s die onder hoge druk hebben gewerkt. “Tegelijk is de veerkracht van de NS groot en hebben we in oktober en november een iets betere treindienst gereden.”

Uit de prognose blijkt verder dat de “reizigersgroei” in maart, waarin de laatste coronamaatregelen zoals het verplichte mondkapje verdwenen, weer op gang kwam. De groei is echter gestagneerd, constateert het vervoersbedrijf. NS vervoert momenteel 20 procent minder reizigers dan voor corona. Dat komt met name doordat meer mensen thuiswerken. Ook valt op dat het reispatroon is veranderd; vooral de dinsdag en donderdag zijn drukker dan de andere dagen in de week.

De eindejaarsprognose is gebaseerd op voorlopige cijfers over de maanden januari tot en met november en een prognose van december. Definitieve cijfers volgen in februari 2023 in het jaarverslag van de NS.