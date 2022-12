Rijkswaterstaat: honderden meldingen van incidenten door gladheid

“Een kleine 500 meldingen” heeft Rijkswaterstaat sinds zondagavond binnengekregen van incidenten door gladheid, meldt een woordvoerder. Op een gemiddelde zondag – als het niet glad is – zijn het er tussen de 10 en 15. Het ging onder meer om eenzijdige ongevallen waarbij geen ander voertuig was betrokken, maar ook kop-staartbotsingen. “Ik heb veel beelden gezien van auto’s die in de berm zijn beland.”

Inmiddels zijn maandagochtend de temperaturen van de wegdekken in het land boven de 0 graden, aldus de woordvoerder. “Maar het is altijd goed als mensen nog even alert zijn.” In Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Limburg geldt nog code geel.

Sinds zondagmiddag heeft Rijkswaterstaat wegens de gladheid ruim 13 miljoen kilo zout gestrooid. De strooiwagens reden tijdens deze werkzaamheden zo’n 140.000 kilometer. Dit is de grootste strooiactie van het jaar, zegt de woordvoerder. In totaal heeft Rijkswaterstaat dit jaar bijna 32 miljoen kilo zout gestrooid.