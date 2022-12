Rover over nieuwe dienstregeling: veel last van minder treinen

Reizigersvereniging Rover kijkt met gemengde gevoelens naar de nieuwe dienstregeling van de NS, die nu iets meer dan een week van kracht is. “De NS doet wat het belooft, maar belooft minder”, zegt Freek Bos, directeur van Rover.

“We merken dat er minder treinen ingezet worden,” aldus Bos. “Daar heeft de reiziger veel last van.” Vooral over het traject Breda – Rotterdam – Schiphol kreeg Rover klachten.

Na corona reizen minder mensen met de trein en ook op andere momenten, volgens de Nederlandse Spoorwegen (NS). Daarom werden in de nieuwe dienstregeling op een aantal “rustige” trajecten minder en kortere treinen ingezet. Een derde van de treinen werd langer. Op die manier wilde de spoorwegen meer zitplaatsen bieden.

Desondanks zou het op een aantal trajecten nog steeds druk kunnen zijn, waarschuwde de NS op de website. Die drukte ziet Rover ook. Ze roepen reizigers dan ook om volle treinen te blijven melden.

“We willen echt voorkomen dat treinen op de dag zelf uitvallen”, zegt een woordvoerder van de NS over de nieuwe dienstregeling. “We verwachten wel een aantal weken nodig te hebben om te kijken of we daarin slagen.”

Eerder zei president-directeur van de NS Wouter Koolmees dat hij dacht dat de nieuwe dienstregeling goed zou zijn voor reizigers en personeel. “Met de dienstregeling voor 2023 verkleinen we de kans dat er op het laatste moment treinen uitvallen, zorgen we voor meer zitplaatsen waar nodig en geven we collega‚Äôs meer rust. Dat is onze nieuwe basis.”