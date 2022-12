Sinterklaascomité Urk neemt volgend jaar roetveegpieten mee

De Stichting Intocht Sinterklaas Urk (SISU) laat in 2023 voor het eerst roetveegpieten meelopen tijdens de intocht van de goedheiligman. “We zijn er klaar mee dat onze intocht door voor- en tegenstanders van Zwarte Piet wordt gebruikt om discussie te voeren”, aldus het bestuur van SISU op de website Suunterklaos.nl. Tijdens de intocht volgend jaar zullen er daarom zowel zwarte als roetveegpieten rondlopen. “Een kleine wijziging die het plezier van kinderen niet zal veranderen.”

Urk was een van de laatste plaatsen waar Sinterklaas tot en met dit jaar alleen traditionele zwarte pieten bij zich had. SISU is geschrokken van de ongeregeldheden in het naburige Staphorst, waar demonstranten tegen Zwarte Piet belaagd werden. Naar de incidenten in Staphorst lopen nog verschillende onderzoeken van gemeente, politie en justitie. “Dit had ook op Urk kunnen gebeuren”, schrijft SISU. Op de avond van de Sinterklaasintocht veroorzaakten als zwarte piet verklede jongeren rellen in Urk, waar de politie een einde aan moest maken.

Het bestuur constateert daarnaast dat het voor kinderen inmiddels heel gewoon is om roetveegpieten te zien. “De traditie verandert met de loop van de tijd. Daar verander je met vuurwerkbommen en hard geschreeuw over ‘wel of niet racisme’ niets aan. Het is tijd om de discussie achter ons te laten en er een feest van te maken voor iedereen”, aldus SISU.