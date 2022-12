Van Huffelen kondigt formeel eerherstel Tula aan op Curaçao

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) heeft maandag op Curaçao een formeel eerherstel voor Tula aangekondigd. De leider van een slavenopstand in 1795 werd in datzelfde jaar geëxecuteerd door Nederland. Aanwezigen bij haar toespraak applaudisseerden daarop lang en uitgebreid. De invulling van het eerherstel zal in overleg met Curaçao worden vormgegeven, aldus de staatssecretaris.

Van Huffelen is op Curaçao en sprak nadat eerder op de dag premier Mark Rutte excuses had aangeboden voor het slavernijverleden, namens de regering. De excuses zijn “voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden”, aldus de premier. “Postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en al hun nazaten tot in het hier en nu.”

Op Curaçao zijn onder meer parlementariërs, ministers en oud-ministers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aanwezig. Er zijn ook schoolkinderen en veel pers.

Excuses zijn een belangrijke eerste stap op weg naar herstel, aldus Van Huffelen. “Excuses gaan hand in hand met erkenning en maatschappelijk herstel”, zo zei ze. “De excuses zijn een onmisbare stap.” In het Papiaments stelde ze dat slavernij een misdaad is tegen de menselijkheid. “Eeuwenlang werden mensen mishandeld in naam van Nederland. Slaven werden ook op Curaçao verhandeld en te werk gesteld, van waardigheid, vrijheid en autonomie beroofd.” Ze memoreerde de vrijheidsstrijd van Tula in 1795. Ze noemde Tula en zijn medestrijders “helden, die gruwelijk werden geëxecuteerd”.

Tula is op Curaçao in 2010 officieel benoemd tot nationale held. Hij is het symbool van de opstand tegen de slavernij. In 2013 verscheen een film over zijn leven met onder anderen de Amerikaanse acteur Danny Glover en Jeroen Krabbé.