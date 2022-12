3FM past Serious Request aan na positieve coronatest dj’s

Twee van de drie dj’s die voor Serious Request van NPO 3FM in het Glazen Huis zitten zijn positief getest op corona. Rob Janssen en Sophie Hijlkema voelen zich volgens de NPO desondanks goed en hebben in overleg met Barend van Deelen, de derde dj, besloten om door te gaan met de actie.

De positieve tests leiden er wel toe dat 3FM Serious Request heeft moeten aanpassen. Gasten die langskomen bij het Glazen Huis doen hun gesprekken met de dj’s nu buiten via de brievenbus, net als alle bezoekers.

Alle geplande optredens kunnen doorgaan en vinden plaats in de buurt van het huis. Volgens de NPO kunnen bezoekers ook nog steeds naar bedrijventerrein De Nieuwe Stad komen, waar de actie wordt gehouden, om de optredens bij te wonen.

Serious Request zamelt dit jaar geld in voor stichting Het Vergeten Kind. De actie duurt nog tot kerstavond.