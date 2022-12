ACM onderzoekt beïnvloeding zorgtarieven door brancheorganisaties

Brancheorganisaties in de zorg overtreden mogelijk de concurrentieregels volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De kartelwaakhond is meerdere onderzoeken begonnen, nadat signalen zijn binnengekomen over brancheverenigingen die “sturende informatie aan hun leden sturen”. Zo zouden ze hun leden adviseren over de hoogte van prijsstijgingen die ze voor het komende jaar aan zorgverzekeraars kunnen vragen. “Dergelijk sturend gedrag van een branchevereniging kan leiden tot hogere zorgkosten en hogere premies voor de zorgpolis”, zegt de ACM daarover.

Onderhandelingen tussen de zorgverzekeraars en individuele zorgaanbieders zijn vast en volgens de toezichthouder “essentieel” onderdeel van het Nederlandse zorgstelsel. Aanbieders van een bepaald type zorg mogen daarbij geen prijsafspraken met elkaar maken. Dat is hier ook niet aan de orde, maar als een branchevereniging leden aanraadt om hun tarieven met een bepaald percentage te verhogen en ze geven daar massaal gehoor aan, dan kan dat volgens de ACM ook de concurrentieregels verstoren.

De ACM wil niet vertellen om welke brancheorganisaties het gaat. “We willen als een onderzoek nog loopt niemand aan de schandpaal nagelen”, legt een woordvoerder uit.