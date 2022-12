Douane vindt 70 kilo cocaïne tussen druiven in Rotterdamse haven

De douane heeft in de nacht van maandag op dinsdag in de haven van Rotterdam 70 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met druiven en hebben een straatwaarde van 5 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

De container met de druiven was afkomstig uit Peru en is via Ecuador naar Nederland verscheept. De eindbestemming van de container was een bedrijf in Ridderkerk. Volgens het OM heeft het bedrijf niets met de smokkel te maken.

De cocaïne is inmiddels vernietigd en de de zaak wordt onderzocht door het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie.