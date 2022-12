Hoge Raad: veroordeling Sjonny W. voor doden vrouwen blijft staan

De veroordeling van Sjonny W. voor het doden van drie vrouwen, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag beslist. De Amsterdammer werd eind 2021 in hoger beroep veroordeeld tot 19 jaar en 11 maanden cel en tbs met dwangverpleging voor de gewelddadige dood van Monique Roossien (26) in 2003 en van Mirela Mos (30) eind 2004. Ook heeft hij volgens het Amsterdamse gerechtshof de sinds 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek (30) omgebracht.

W. heeft betrokkenheid altijd ontkend en ging in cassatie. De Hoge Raad oordeelt wel dat W. een strafvermindering krijgt van drie maanden omdat de behandeling van zijn zaak bij de rechtbank en het hof te lang heeft geduurd. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk

Het bebloede lichaam van Roossien werd in april 2003 gevonden aan de Uitdammerdijk aan het IJmeer, boven Amsterdam. Het in stukken gehakte lichaam van Mos werd in november 2004 verdeeld over meerdere vuilniszakken in Amsterdam Zuidoost aangetroffen. Oosterbeek verdween in 2017 na een bezoek aan W. Alle slachtoffers waren werkzaam als prostituee.

De straf die de man in hoger beroep kreeg was hoger dan die waartoe de rechtbank in 2019 besloot. Toen kreeg de man nog ruim veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor alleen de dood van Mos. In de andere zaken werd hij vrijgesproken.