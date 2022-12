ING verwacht toename faillissementen; en nu?

De horeca heeft het financieel zwaar met stijgende kosten voor energie, huur, inkoop en personeel. Afgelopen maand kwamen onderzoekers van de ING met de verwachting dat het aantal faillissementen in de horecabranche zal gaan toenemen door de stijgende (energie)kosten en het terugbetalen van coronasteun.

Al die kostenposten zullen moeten worden doorberekend aan de gasten, maar door moordende concurrentie en de sluitingen door de coronapandemie afgelopen jaren, staat de winstgevendheid binnen de horeca onder druk. Een belangrijke rol in de verwachte faillissementen heeft de vraag om hulp. Binnen de horeca vraagt men niet snel om hulp, terwijl er vaak nog gerepareerd kan worden.

Opkopen van inventaris

Wanneer men goed inzicht heeft in de financiën van een zaak, kun je het aan zien komen dat de zaken slecht gaan. Belangrijk is dat men dan op tijd hulp vraagt óf op tijd de rem intrapt. Mocht men dat laatste beslissen is het stopzetten van de zaak een optie. Veel ondernemers vinden dat, terecht, een grote stap. Vragen als ‘wat nu?’ en ‘wat moet ik met mijn spullen?’ steken dan de kop op. Voor deze mensen is het een goede optie om hun horeca-apparatuur/interieur te verkopen aan een horeca opkoper. Zo’n horeca opkoper neemt de overtollige interieur, apparatuur én een eventuele overgebleven voorraad over. Dit kan ook als men de zaak niet wil stopzetten, maar vernieuwen. Een opkoper kan voor een bedrijf de twijfels en zorgen over de gehele bedrijfsinventaris snel wegnemen. Een opkoper zal een bod uitbrengen en daarna snel te werk gaan. Er zal dan dus snel worden betaald, zodat de activa snel kan worden overgenomen.

Zulke opkopers houden zich vaak niet alleen bij het overnemen van de inventaris van een horecazaak. Zij zijn vaak ook opkoper van kantoormeubilair. Ook voor deze meubilair kan een opkoper ervoor zorgen dat het pand snel leeg is. Dat is fijn, mocht je het pand snel leeg willen achterlaten of snel intrek nemen met nieuwe meubilair. Opkopers geven vaak een gratis waardebepaling waarna zij een bod uitbrengen. De meubels die zij dan van de ondernemer overnemen krijgen vaak een nieuw leven in binnen- of buitenland. Een geruststelling voor eenieder die belang hecht aan duurzaamheid en daarmee aan een circulaire economie.

Restpartijen

Naast meubilair en andere activa kan men ook restpartijen doorverkopen aan een opkoper. Een opkoper van restpartijen kan er zorg voor dragen dat een winkel of bedrijf niet blijft zitten met een voorraad die maar niet verkoopt. Het verkopen van je restvoorraad aan een opkoper is dan een manier om ruimte te maken voor een nieuwe voorraad, maar niet alleen maar verlies te draaien. Ook bij restpartijen doen opkopers vaak vlot zaken. Snel een bod, snel een betaling, snel af van je winkelvoorraad, die natuurlijk dan weer ergens anders hun nieuwe bestemming zullen vinden.