Marechausseecommandant wordt baas van Europese grenswacht

Marechausseecommandant Hans Leijtens gaat Frontex, de Europese grens- en kustwacht, leiden. Hij volgt de omstreden Fransman Fabrice Leggeri op, die het veld moest ruimen na een hard rapport van de Europese fraudebestrijdingsdienst OLAF.

De 59-jarige Leijtens is dinsdag gekozen door het Frontex-bestuur, waarin de 27 EU-landen zitten. Hij versloeg de Kroatische Terezija Gras en de Letse Aija Kalnaja. Leijtens had eerder al de steun gekregen van het Europees Parlement. Kalnaja, de huidige interim-directeur van Frontex, kwam afgelopen week in opspraak omdat ook haar gangen zouden worden nagegaan door OLAF.

Leijtens staat voor een flinke klus bij Frontex, dat almaar uitdijt en van alle EU-agentschappen het meest te besteden heeft. Frontex ligt al lange tijd onder vuur en kan bijvoorbeeld op weinig geduld van het Europees Parlement meer rekenen. De dienst liet toe dat EU-landen als Griekenland migranten op illegale wijze terugstuurden, constateerde OLAF afgelopen voorjaar. Die zogeheten pushbacks werden vervolgens verdoezeld en medewerkers die mensenrechtenschendingen moesten tegengaan werden geïntimideerd.

GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik verwacht beterschap van de Nederlander, die eerder onder meer de Belastingdienst leidde. Leijtens boezemt haar meer vertrouwen in dan zijn twee rivalen, van wie de een verantwoordelijk was voor de omstreden Kroatische grensbewaking en de ander deel uitmaakte van de vorige Frontex-leiding. Leijtens heeft volgens Strik toegezegd als Frontex-directeur veel opener te willen optreden dan zijn voorgangers. De marechausseebaas zou ook niet schromen om lidstaten aan te pakken die de hand lichten met de mensenrechten.

Leijtens krijgt de gelukwensen van Eurocommissaris Ylva Johansson, die de Europese grensbewaking onder haar hoede heeft. “We zijn het verbeteren van de aansturing van Frontex toegewijd, om de buitengrens van de EU het best te beschermen”, twittert ze.