Molukse volk voelt zich beledigd en gekwetst door Rutte

Het Molukse volk in Nederland voelt zich beledigd en diep gekwetst door minister-president Mark Rutte. Dat heeft de regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) de premier in een brief laten weten. Rutte ontkent het recht op het bestaan en het voortbestaan van het Molukse volk door hen als deel van de Indische gemeenschap te betitelen, schrijft de regering in ballingschap.

De RMS wil dat Nederland publiekelijk excuses maakt voor de behandeling van de Molukkers die naar Nederland kwamen nadat Indonesië zelfstandig werd. Nederland haalde ruim 3500 Molukkers die in dienst waren geweest bij het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL) naar Nederland, in afwachting van de vestiging van een eigen staat voor de inmiddels zelf uitgeroepen republiek. Maar die staat kwam er nooit. Veel Molukkers bleven in kommervolle omstandigheden in Nederland wonen.

Het ministerie van Algemene Zaken heeft de RMS in een brief namens Rutte laten weten dat er al excuses zijn gemaakt “aan iedereen in ons land die met de gevolgen van de koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten leven.” Nederland erkent de RMS niet, aldus de brief, “maar realiseert zich dat in een deel van de Indische gemeenschap nog steeds gevoelens van teleurstelling en verdriet leven over de manier waarop de Nederlandse overheid en de Nederlands samenleving destijds zijn omgegaan met de Indische Nederlanders en de Molukkers die naar Nederland zijn gekomen.”

De RMS voelt zich “diep gekwetst” dat Rutte de Molukkers onder “de Indische gemeenschap” heeft gevat. “Een ernstig tekort aan historisch besef”, volgens president John Wattilete van de RMS. “Wij willen juist dat Nederland het leed dat het Molukse volk is aangedaan erkent. Dat heeft niets te maken met de Indische identiteit en Indisch erfgoed waarover de premier schrijft. Het Molukse volk verdient excuses voor het aangedane onrecht.”