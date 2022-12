Nyassa Alberta en Tarikh Janssen in musical The Bodyguard

Nyassa Alberta en Tarikh Janssen spelen de hoofdrollen in de musical The Bodyguard. Dat maakte Stage Entertainment Nederland dinsdag bekend. The Bodyguard is vanaf 24 maart vijf maanden lang te zien in het Beatrix Theater Utrecht en volgt daarmee TINA РDe Tina Turner Musical op. De premi̬re is op 2 april.

De musical, gebaseerd op de succesvolle film uit 1992, gaat over een zangeres (in de film gespeeld door Whitney Houston) en haar relatie met de bodyguard die ze toegewezen krijgt, na het ontvangen van bedreigingen. In de musical komen grote hits van Houston, zoals I Wanna Dance with Somebody, One Moment in Time en I Will Always Love You voorbij.

Alberta speelde eerder in Duitsland grote hoofdrollen in onder meer The Lion King, Aida, Sister Act en The Bodyguard. “Ik heb de rol van Rachel Marron eerder al in Duitsland gespeeld en het is geweldig dat ik dit nu ook in Nederland mag gaan doen”, aldus de musicalster. Janssen was te zien in vele films en tv-series als Ik wist het, Brasserie Valentijn, Onze Jongens en Ik ook van Jou.

Het is niet de eerste keer dat The Bodyguard in Nederland te zien is. Van 2015 tot en met 2017 was dat ook al het geval. In totaal werden er 647 shows gespeeld en kwamen ruim 850.000 mensen naar de musical. De hoofdrollen werden destijds gespeeld door Romy Monteiro, Mark van Eeuwen en Dave Mantel.