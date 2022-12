Prijzen vakantiehuizen voortaan inclusief verplichte kosten

Nederlanders gaan steeds vaker op vakantie in eigen land. Dichtbij en duurzaam zijn hierbij de sleutelwoorden, al spelen ook luxe en ligging duidelijk mee. Daarbij kiezen steeds meer mensen voor het gemak van een vakantiehuis op een vakantiepark. Want hoe leuk is het om met familie of vrienden naar een heerlijk vakantiehuis te gaan op zo’n prachtig park in Nederland?

De historisch lage rente, de coronapandemie en een kapitaalvlucht (vanwege toenemende regelgeving) uit de reguliere woningmarkt zorgden volgens het FD de laatste jaren voor een enorme vraag naar vakantiehuizen in Nederland. In de afgelopen twee jaar werd zo’n 1,6 miljard euro uitgegeven aan de recreatiewoningen.

Lekker weg in eigen land

Het aanbod van vakantiehuizen en groepsaccommodaties is inmiddels zodanig, dat iedereen ergens wel een fijn eigen plekje kan vinden. Zee, bos of hei.

Volgens het Kadaster telt Nederland nu zo’n 140.000 vakantiewoningen op 4.700 locaties. De gemiddelde koopsom van een vakantiehuis is het afgelopen jaren gestegen van 145.000 euro in 2017 naar 182.000 euro in 2021. Van deze recreatiewoningen zijn er 89.000 in particulier bezit. Een groot aantal daarvan staat op de parken zoals Center Parcs.

Onderzoek ACM

De parken waar de vakantiehuisjes staan zorgen vaak voor de verhuur van de vakantiehuisjes in Nederland en nemen zo dat deel van het werk van de eigenaar uit handen. Maar wat blijkt? Niet overal waren de verplichte kosten (zoals schoonmaakkosten, bedlinnen en toeristenbelasting) in de huurprijs opgenomen. Voor consumenten was het allemaal maar onduidelijk.

Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat consumenten het nogal lastig vinden om prijzen te vergelijken wanneer die getoond worden zonder verplichte bijkomende kosten. De bijkomende kosten worden daardoor voor de meeste website bezoekers pas later in het boekingsproces duidelijk. En dat terwijl consumenten logischerwijs graag aan het begin van het boekingsproces willen weten wat de totale verplichte kosten zijn. Consumenten vinden het daarnaast vanzelfsprekend nogal storend als prijzen in het winkelmandje uiteindelijk hoger zijn dan die op eerdere pagina’s.

Inclusief bijkomende kosten

Na onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben acht grote aanbieders van vakantiehuizen nu hun prijsweergave aangepast en vermelden nu de prijzen inclusief alle verplichte bijkomende kosten. De komende tijd blijft de ACM de vermelding van prijzen in de reisbranche in de gaten houden.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Consumenten baseren hun keuze vaak op de prijs. Dan mag het niet gebeuren dat consumenten pas aan het einde van het boekingsproces de totaalprijs te zien krijgen. Die was soms wel het dubbele van de oorspronkelijke aanbieding. Dit bemoeilijkt het vergelijken en kiezen voor consumenten. Wij zijn blij met de aanpassingen die zijn gedaan. Een duidelijke prijs is goed voor consumenten en creëert een eerlijk speelveld voor alle aanbieders.”