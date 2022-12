Twee mannen vast na lekken van 500 liter drugsafval in natuur

De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van een dumping waarbij 500 liter drugsafval de natuur in is gelekt. Vanuit een busje werd in het buitengebied van het Brabantse dorpje Dorst in de nacht van maandag op dinsdag een vat met duizend liter drugsafval gedumpt. In het vat zat een lek.

Een getuige op de Leijweg zag de dumping, noteerde het nummerbord van het busje en gaf dat door aan de politie. Dezelfde nacht nog werden de twee verdachten van 29 en 68 jaar uit Wernhout (Noord-Brabant) aangehouden.

De brandweer heeft het lekkende vat gedicht. De honderden liters van het schadelijke afval zijn in de grond en in een sloot gelopen, de politie spreekt van een “ramp voor het milieu” in het natuurgebied . De gemeente Oosterhout, waar Dorst onder valt, is de eigenaar van de grond en ontfermt zich over de milieuschade, aldus de politie.

De politie en boswachters hebben afgelopen weken gesprekken gevoerd met bewoners van het buitengebied om te waarschuwen voor drugscriminaliteit en hoe deze te herkennen.