Tweede Kamer debatteert na reces over slavernijexcuses

De Tweede Kamer wil in debat over de excuses voor het slavernijverleden die Mark Rutte maandag heeft aangeboden namens het kabinet. Tunahan Kuzu van DENK diende dit verzoek meermaals in, maar tot nu toe was er nog geen steun voor. De coalitie lag dwars omdat de excuses nog niet waren aangeboden, maar is om nu dat is gebeurd.

Kuzu vindt dat de “de tijd rijp” is voor een debat – liefst zo snel mogelijk na het kerstreces – en hij wordt hierin breed gesteund in de Kamer.

Een van de kwesties die waarschijnlijk aan bod zal komen bij het debat is een mogelijke wettelijke verankering van de excuses. Dat was een van de aanbevelingen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden waar Rutte maandag een kabinetsreactie op gaf. Maar deze vraag liet hij nog open.

Een ander heikel punt is of de excuses worden herhaald door de koning. In zijn speech heeft Rutte laten weten dat de vorst aanwezig is bij een plechtigheid in Amsterdam op 1 juli, als wordt gevierd en herdacht dat 150 jaar geleden definitief een einde kwam aan slavernij onder Nederlands bewind. Later wordt nog ingevuld wat de koning dan zal doen, zei de premier in een toelichting.

Sylvana Simons (BIJ1) wil ook in debat over de aanloop naar de excuses. “Er is veel misgegaan in dit proces”, aldus het Kamerlid. Zo waren verschillende maatschappelijke organisaties niet te spreken over het feit dat vroegtijdig was gelekt dat de excuses zouden komen, de volgens hen willekeurige datum van 19 december en de manier waarop belanghebbenden zijn betrokken bij de voorbereidingen.