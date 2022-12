VluchtelingenWerk bezorgd nu Staat geen deadline krijgt

VluchtelingenWerk vindt dat zij in het gelijk is gesteld door het gerechtshof in Den Haag. Het hof oordeelde dinsdag dat de opvang van asielzoekers in Nederland niet goed is geregeld. De Staat krijgt echter geen termijn waarbinnen de problemen moeten worden opgelost, en ook geen dwangsom als dat niet lukt. Daarover maakt de vluchtelingenorganisatie zich zorgen. “We vrezen dat dit ertoe zal leiden dat politieke afwegingen in de praktijk zwaarder zullen wegen dan het zo snel mogelijk voldoen aan het arrest dat het Hof heeft uitgesproken.”

VluchtelingenWerk had eerder dit jaar een zaak aangespannen tegen de Staat over de opvang van asielzoekers. In oktober kreeg de organisatie gelijk van de rechtbank: de kwaliteit van de opvang van asielzoekers was tot onder de aanvaardbare norm gezakt en moet direct of zo snel mogelijk verbeterd worden. De Staat en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gingen in beroep. Het is niet mogelijk om de problemen binnen een concrete termijn op te lossen, besliste het gerechtshof dinsdag.

Volgens VluchtelingenWerk blijft de kern van het oorspronkelijke oordeel staan. “Het Hof bevestigt dat de manier waarop duizenden asielzoekers worden opgevangen in strijd is met de minimale wettelijke eisen, schadelijk is voor bewoners en dat deze crisis aan de Staat zelf is te wijten. Alle asielzoekers moeten zo snel mogelijk medisch worden gescreend. Kwetsbare asielzoekers mogen niet zomaar naar een (crisis)noodopvang worden verplaatst. De (crisis)noodopvang schiet tekort en moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Daar is het ons ook om te doen.”