Weerwind: tijd om dialoog te voeren over invulling excuses

Het is nu tijd dat Nederland en Suriname de dialoog gaan voeren over de invulling van de excuses. Daarbij is het belangrijk dat er concrete acties komen waar de Surinaamse samenleving iets van voelt en van merkt. Dat zei minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) dinsdag na afloop van een gesprek dat hij had met president Chan Santokhi. Weerwind is in Suriname op werkbezoek en pikte gelijk het moment mee waarop de regering maandag excuses aanbood voor het slavernijverleden.

Weerwind zei dat Santokhi respect heeft voor de boodschap die premier Mark Rutte uitsprak in Den Haag. Meer informatie over hoe Santokhi tegen de excuses aankijkt, wilde Weerwind niet met de pers delen. Santokhi was zelf niet aanwezig bij het persgesprek. Woensdag gaat de Surinaamse president binnen zijn regering acties afspreken om de dialoog over de excuses op te starten, zo meldde Weerwind.

Volgens de minister is het nu het belangrijkste dat “we terug kunnen kijken. We hebben nu de weg naar de samenwerking gevonden en die slaan we in. We gaan een gezamenlijke werkagenda opstellen’’, zo zei Weerwind. Er is niet gesproken over herstelbetalingen. Rutte heeft eerder al aangegeven dat daar geen sprake van kan zijn.