In de noordwestelijke helft van Nederland is er sprake van dichte mist die belemmerend kan zijn voor verkeer, meldt het KNMI. In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe is daarom code geel van kracht.

Het KNMI adviseert weggebruikers om langzamer te rijden en meer afstand te houden tot anderen op de weg. De verwachting is dat het zicht in de loop van de ochtend beter wordt.