DENK zegt dat mondkapjesdeal er zonder De Jonge nooit was gekomen

Naast de PVV, vinden ook Groep Van Haga en DENK dat minister Conny Helder (Langdurige Zorg) moet opstappen, omdat zij nu politiek verantwoordelijk is voor de nasleep van de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Volgens Farid Azarkan (DENK) was de deal er nooit gekomen als voormalig minister Hugo de Jonge destijds geen minister van Volksgezondheid was geweest. “Het is de duurste vriendendienst ooit van de ene CDA’er voor een andere CDA’er”, zei Azarkan in het Kamerdebat over de deal. Hij vindt dat De Jonge uit eigen beweging moet opstappen.

Van Lienden was tot enige tijd geleden lid van het CDA.

Ook hekelde Azarkan het feit dat het ministerie van VWS 100 miljoen heeft uitgetrokken om de beeldvorming van toenmalig VWS-minister De Jonge te beschermen. “Deze transactie had nooit gemogen en had normaal gesproken nooit gekund.” De DENK-leider noemt het “succesvolle zwendel”. Hij vraagt zich hardop af of hier sprake is van netwerkcorruptie “of een uit de hand gelopen vriendendienst”.

Ook Wybren van Haga (Groep van Haga) en Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) trekken in het debat fel van leer tegen De Jonge. Zij zien hem als degene die de deal heeft doorgedrukt. Volgens Van Haga wist De Jonge dat door de deal te sluiten met Van Lienden aanbestedingsregels werden omzeild en dat de kwaliteit van de mondkapjes ondermaats was.

Ontevreden is Van Haga over het kostbare onderzoek dat Deloitte naar de deal heeft gedaan, omdat de belangrijkste politieke vraag niet wordt beantwoord. “Waarom moest deze deal worden gesloten, door wie is er druk uitgeoefend om die deal te sluiten en wie heeft hem gesloten.”

Omdat er politieke verantwoordelijkheid voor “dit schandaal” moet worden genomen, zegde Van Haga het vertrouwen op in minister Helder. Zijn motie van wantrouwen wordt door in ieder geval DENK gesteund.