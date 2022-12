Drie wetenschappers gaan onderzoek naar Arib begeleiden

Het onderzoek naar de werksfeer in de Tweede Kamer ten tijde van voormalig voorzitter Khadija Arib is weer een stap dichterbij. Er liggen drie namen van de mensen die het onderzoek gaan begeleiden. Anders dan aanvankelijk het plan was, gaat het niet om medewerkers van de Kamer maar om drie wetenschappers. Die kunnen zich daardoor ook meer met de inhoud bezighouden.

De opdracht voor het onderzoek wordt officieel gegeven door de bestuurlijke top van de Tweede Kamer: het presidium en de (waarnemend) griffier. Om te voorkomen dat zij het onderzoek kunnen beïnvloeden, is ervoor gekozen dat zij de begeleiding van het onderzoek overlaten aan de zogenoemde gedelegeerde opdrachtgevers. Daarvoor is Willem Bouwens, hoogleraar arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit benaderd. Hij wilde die klus graag samen doen met bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie Aukje Nauta van Universiteit Leiden en Mirko Noordegraaf, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht.

In eerste instantie werd het gedelegeerd opdrachtgeverschap overgelaten aan het hoofd hr en de concernjurist van de Kamer. Het presidium vond dat dat wel kon omdat zij zich toch niet met de inhoud zouden bemoeien, maar slechts met de praktische invulling van het onderzoek. Daar kwam men later op terug, ook omdat er ophef over was ontstaan. Het onderzoek ligt erg gevoelig, aangezien anonieme meldingen over wangedrag door een in de Kamer gewaardeerde oud-voorzitter met een lange staat van dienst de aanleiding waren.

De huidige opzet, met drie externe wetenschappers, levert een “extra waarborg” op dat het onderzoek zorgvuldig verloopt, schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp namens het presidium in een brief aan de Kamer. Het maakt dat het bureau dat het onderzoek zal verrichten, Hoffmann, “meer openhartig” met de gedelegeerde opdrachtgevers kan overleggen over de inhoud, “als het verloop van het onderzoek daartoe aanleiding mocht geven”.

De Kamer wilde ook graag dat er breder onderzoek gedaan wordt naar “een veilige werkomgeving binnen de Tweede Kamer”. De drie wetenschappers is gevraagd om het onderzoeksbureau te verzoeken daar vast over na te denken.