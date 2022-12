Gebruik van pesticiden als plaagbestrijders kan echt niet meer

De Europese Commissie wil met de richtlijn ‘Duurzaam gebruik van Pesticiden’ het gebruik van chemische pesticiden halveren tegen 2030. Commissaris Frans Timmermans, verantwoordelijk voor de Green Deal, benadrukt daarbij het belang van alternatieve methoden, zoals vruchtwisseling en precisielandbouw. Naast het algemeen verminderen van giftige pesticiden tegen 2030, wil het voorstel ook een verbod opleggen van pesticidengebruik in ‘gevoelige plaatsen’ zoals parken, speeltuinen, sportterreinen, enzovoort.

Halvering van pesticidengebruik tegen 2030?

Maar helaas komt daarvan in Nederland vooralsnog niet veel terecht. Ons land voldoet bij lange na niet aan de Europese richtlijn voor duurzaam pesticidengebruik, concluderen Pesticide Action Network Nederland, Foodwatch en Meten=Weten in een rapport dat ze vorige week publiceerden. Volgens de organisaties heeft het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit vooral plannen vastgelegd die in het belang zijn van agro-firma’s en die niet of nauwelijks tot reductie van pesticidengebruik leiden. En dat jammer want er zijn zoveel andere meer duurzame middelen om plagen te verdelgen.

De averechtse werking van pesticiden

Nu lijken pesticiden een eenvoudige oplossing om plagen te verdelgen. Maar ze roeien niet alleen plagen uit, ze doden ook organismen die de grond nodig heeft. Pesticiden komen in de grond terecht, waardoor de planten steeds zwakker worden en uiteindelijk afsterven. Als je te veel pesticiden gebruikt, worden de plagen daar immuun voor. De enige oplossing is dan nog meer sproeien. En dat is dan ook weer funest voor de gezondheid van planten en voor de omgeving van die planten.

Helaas is geen tuin of akker is immuun voor plagen en ziekten. Planten hebben dan wel een natuurlijke weerstand maar kunnen toch ten prooi vallen aan bacteriën, schimmels en insecten. De bestrijding ervan hoeft echter allang niet meer met chemische pesticiden maar kan ook met natuurlijke plaagbestrijdingsmethoden. Bij natuurlijk bestrijden maak je alleen gebruik van werkzame stoffen uit de natuur of natuurlijke vijanden van insecten. Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat maar in je eigen tuin kun je ook je steentje bijdragen aan de vermindering van pesticiden door deze natuurlijke bestrijdingsmethoden te gebruiken.

Van kattekruid en zeepsprays tot aaltjes en lavendel

Zo stoot de geur van bijvoorbeeld kattekruid veel plaaginsecten af. Met insectendodende zeepsprays (zelf te maken met groene zeep, spiritus en water) kom je makkelijk af van cicaden, mijten, schildinsecten en schildluizen.

Aaltjes zijn weer ontzettend effectief in het bestrijden van plagen als rouwvliegjes, slakken, motten, rupsen en pissebedden. Van nature leven aaltjes in de bodem maar er zijn ook varianten die je bovengronds kunt inzetten, voor het bestrijden van rupsen bijvoorbeeld. De microscopisch kleine beestjes vormen een natuurlijke en biologische manier van bestrijden. En zodra de plaag is opgelost, sterven de aaltjes vanzelf uit en worden opgenomen in de kringloop.

Slakken kun je trouwens ook uitroeien door een bekertje met bier of suikerwater in de grond in te graven. Slakken komen af op de geur en vallen in de beker. Bladluizen kan je eenvoudig verjagen door ze te besproeien met koud water of met lavendel en knoflook. De bladluizen kunnen de geur niet verdragen en zullen verdwijnen. Mieren verjaag je met knoflook, rode peper, koffiedik of kruidnagel. Voor mieren en bladluis zijn aaltjes ook geschikt en in het assortiment van Ecostyle.