Met dit concept gaat afvallen komend jaar wél lukken

Afvallen is nog steeds één van de grootste voornemens van het nieuwe jaar. Uit statistieken blijkt echter dat de meeste voornemens – en dan gaat het om 81% – niet uitkomen.

Bij de meeste diëten volg je een standaard vaststaand menu, dat vaak niet past bij het huidige voedingspatroon. Je kan gewoon niet lekker variëren. Ook krijg je vaak te weinig calorieën binnen waardoor je het niet lang kunt volhouden. En het kan zijn dat je geen realistisch doel hebt gesteld dat bij jouw lichaam past. Daarom heeft Esther de Boer van The Body Buddy een uniek concept bedacht.

Met de feestdagen voor de deur, zoals de kerstdagen en de jaarwisseling, draait het om gezelligheid en lekker eten. Gelukkig kun je én lekker eten én afvallen met de recepten uit het onlangs verschenen ‘The Body Buddy Kookboek’. Een boek voor hen die moeiteloos en op uiterst plezierige en lekkere wijze, willen afvallen. Het boek legt geen dwang op, neemt geen levensvreugde weg, maar motiveert en enthousiasmeert.

Het kookboek biedt meer dan 130 recepten, waarmee je een lekkere (feest)maaltijd op tafel kan zetten. In het sprankelende begeleidingsboek staan recepten voor de hele dag. Het kookboek is volledig op maat, omdat je bij elke maaltijd zelf kunt kiezen wat je eet. Met een verdeling van ontbijt 300 kcal, lunch 350 kcal, tussendoor 200 kcal, diner 500 kcal, avondsnack 250 kcal en drinken 100 kcal. Er is zelfs een hoofdstuk met lekkers. Esthers idee met dit hoofdstuk is dat je een paar keer per week (wanneer jij er zin in hebt) je favoriet uit de lijst met lekkers kiest in plaats van het tussendoortje of de avondsnack. Want bij afvallen draait het niet om wat je eet, maar om de calorieën. Je wilt een voedingspatroon dat jij je hele leven kan volhouden. Nooit meer chocolade, koekjes of chips? Dat is toch niet realistisch!

Doordat in dit kookboek alle diners uit 500 calorieën bestaan, maakt het niet uit of je voor een koolhydraatarm recept kiest of voor een heerlijke pasta. Brood bij het ontbijt of liever yoghurt met fruit? Het maakt niet uit wat je kiest, het resultaat blijft hetzelfde! Bij alle recepten kan men kiezen voor vlees, vis en vegetarisch.

Het flexibele dagmenu bestaat uit 1700 calorieën. Na uitgebreid onderzoek is dit voor veel vrouwen het geschikte aantal calorieën per dag om verantwoord af te vallen, maar iedereen is anders. Het stappenplan en de uitleg in het kookboek zorgen ervoor dat jij het juiste aantal calorieën kiest om je realistische doel te bereiken. En hoewel het boek in eerste instantie gericht is op vrouwen, kunnen ook mannen met behulp van het stappenplan dit kookboek gebruiken.

Tim Ringers heeft meegewerkt aan het kookboek, hij is de winnaar van het tv-programma Topchef.

Over Esther de Boer

Esther de Boer van The Body Buddy begon haar bedrijf bijna 10 jaar geleden. Met veel oog voor het mentale aspect geeft ze bootcamp trainingen en 1-op-1 trainingen voor diverse niveaus. Van ‘no-run’ tot ‘extreme’ en alle trainingen zijn in de buitenlucht. Ze is de afgelopen jaren meerdere malen uitgeroepen tot beste Personal Trainer van Nederland en Groningen.

The Body Buddy focust zich niet alleen op training, maar ook op mindset en voeding. “Bewegen is heel belangrijk en heel goed voor ons lichaam, maar bij afvallen draait het grotendeels om voeding”, vertelde Esther in een eerder interview.

Esther houdt van sporten, muziek maken en spelletjes. Ze heeft een hekel aan verliezen. Verder is ze extravert, vegetariër, linkshandig, de middelste van drie meisjes en een avondmens.

Naar aanleiding van de voedingsschema’s die Esther voor haar klanten maakt, kreeg zij steeds vaker de vraag om een kookboek te maken. Daarom heeft Esther van The Body Buddy dit kookboek geschreven met flexibele menu’s.

Dus ook voor de komende feestdagen en om in het nieuwe jaar je goede voornemens te behalen kun je een leuk en lekker menu samenstellen met behulp van Esthers boek.

Ps. Esther de Boer schrijft sinds kort ook een wekelijkse column op Groningen.nieuws.nl.

