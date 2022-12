Misdaadbestrijdingsteam wil malafide goudhandel aanpakken

Het nieuwe samenwerkingsverband van diverse opsporingsdiensten gaat zijn pijlen op onder meer de malafide goudhandel richten. Dat zegt Joost van Slobbe in het AD. Hij is directeur van de dit jaar opgerichte Nationale Samenwerking Ondermijnende Criminaliteit (NSOC), waarin politie, marechaussee, Belastingdienst, douane, FIOD en het Openbaar Ministerie samenwerken.

Volgens Van Slobbe gebruiken criminelen goud onder andere om drugsgeld mee wit te wassen. “Van goud is de herkomst nauwelijks te achterhalen. Je kunt het omsmelten, er een nieuwe stempel opzetten en het is schoon”, legt de NSOC-directeur in de krant uit. Ook is het edelmetaal waardevast. Van Slobbe denkt dat de malafide goudhandel in Nederland “weleens heel groot kan zijn”. Hij zegt in de krant naar het hele proces van de goudindustrie te kijken, dus van de mijnen tot aan de juwelier, en hoopt de criminelen voor de rechter te brengen.

Een crimineel die volgens het Openbaar Ministerie honderden kilo’s goud heeft witgewassen is de 31-jarige Jos Leijdekkers, bekend onder de bijnaam Bolle Jos. Hij is eerder dit jaar op de Nationale Opsporingslijst geplaatst vanwege cocaïnehandel en geweld.

De NSOC is de opvolger van het omstreden Multidisciplinaire Interventieteam (MIT). Dat samenwerkingsverband werd bekritiseerd omdat de verschillende organisaties die zich bezighouden met ondermijning en misdaadbestrijding elkaar voor de voeten liepen.