Nederlandse reizigers gaven meer uit in buitenland dan voor corona

Nederlandse reizigers hebben in het derde kwartaal van dit jaar meer uitgegeven tijdens vakanties en reizen in het buitenland dan in dezelfde periode in 2019, dus voor de coronapandemie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Buitenlandse toeristen en zakelijke reizigers gaven in die periode juist minder uit in Nederland dan in 2019.

Volgens het CBS bedroegen de bestedingen van Nederlandse reizigers in het buitenland in de maanden juli, augustus en september ruim 8,4 miljard euro. Dat is 9 procent meer dan in de zomermaanden van 2019. Het CBS zegt dat de meeste buitenlandse bestedingen van Nederlanders in het derde kwartaal werden gedaan in Duitsland, Frankrijk en Spanje. De bestedingen in Europese landen lagen volgens het CBS 15 procent boven het niveau van voor corona. De bestedingen in niet-Europese landen waren daarentegen nog 15 procent lager.

De bestedingen van buitenlanders in ons land in het derde kwartaal van dit jaar bedroegen bijna 4,8 miljard euro. Dat is bijna 4 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. Reizigers uit Duitsland, Belgiƫ en het Verenigd Koninkrijk besteedden in het derde kwartaal van dit jaar het meest in Nederland.